安邦保险将对喜达屋的收购报价提高至近140亿美元

中国的安邦保险将对喜达屋酒店及度假村(Starwood)的收购报价提高至近140亿美元，继续挑战喜达屋与万豪国际的合并。在喜达屋收购战中，万豪国际成为拥有5,700家酒店的全球最大酒店集团的野心，遭遇安邦组建大规模高收益率美国地产投资组合行动的阻击。安邦如能成功收购喜达屋，将成为中国公司在美国的最大一笔收购案。路透