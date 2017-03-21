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中国财经 | 2017年 3月 21日 星期二 15:38 BJT

中国国务院称同意丁学东和郭树清担任央行货币政策委员会委员

路透北京3月21日 - 中国政府网周二刊登国务院办公厅关于调整央行货币政策委员会组成人员的通知称，同意丁学东、郭树清担任中国央行货币政策委员会委员；肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。

中国人力资源和社会保障部网站本月初刊登国务院任免通知称，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务；任命郭树清为中国银监会主席，免去尚福林的银监会主席职务。（完）

参看详情，请点击中国政府网here

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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