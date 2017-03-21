中国国务院称同意丁学东和郭树清担任央行货币政策委员会委员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月21日 - 中国政府网周二刊登国务院办公厅关于调整央行货币政策委员会组成人员的通知称，同意丁学东、郭树清担任中国央行货币政策委员会委员；肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。
中国人力资源和社会保障部网站本月初刊登国务院任免通知称，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务；任命郭树清为中国银监会主席，免去尚福林的银监会主席职务。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。