中国国务院：停止执行不利于经济发展及办事创业等506件政策文件

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京6月15日 - 中国国务院周三决定，宣布失效一批与现行法律法规不一致、不利于办事创业，不利于经济社会发展需要的政策性文件，并部署清理规范工程建设领域保证金，降低企业成本，初步估算将盘活建筑业企业近万亿元人民币资金。
中国政府网援引国务院常务会议内容称，在前期已宣布失效489件国务院文件的基础上，经严格审核，再宣布失效并停止执行506件国务院文件。
具体包括：不符合现行法律法规或没有法律法规依据的；不适应经济发展需要，严重束缚企业生产经营和管理活动的；以及设立的审批事项已取消或下放，或不同文件对同一事项重复要求、规定不一致的。会议要求，要做好政策衔接，完善事中事后监管，防止出现“空档”。
会议还提出，从工程建设领域入手，清理和规范各方面过多过繁的保证金，有利于降成本、增活力，发展信用经济，建设统一市场，促进公平竞争。
会议确定，清理建筑业企业在工程建设中需缴纳的各类保证金。除保留依法依规设立的农民工工资、投标、履约、工程质量4项保证金外，其他保证金一律取消，已收取的要于今年底前退还。
未经国务院批准，各地区、各部门不得在工程建设领域新设保证金项目，推进保证金信息公开，建立举报查处机制；还要转变保证金缴纳方式，对保留的保证金，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。收取单位要严格按规定按时返还。
此外，要规范保证金管理。对工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的5%；在工程项目竣工前已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。对农民工工资保证金实行差异化缴存办法，一定时期内未发生工资拖欠的企业可予减免，对拖欠工资的企业要提高缴存比例。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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