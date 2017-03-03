中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长

路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。

通知显示，国务院还任命郭树清为中国银监会主席，免去尚福林的银监会主席职务，任命王双全为司法部副部长，唐军为国家工商行政管理总局副局长。

目前中投公司尚未宣布新的董事长人选，稍早中投公司旗下中金公司(3908.HK)宣布，因工作调动，丁学东已辞任中金公司董事长职务，自本周一（2月27日）起生效。（完）