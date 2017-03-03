中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
通知显示，国务院还任命郭树清为中国银监会主席，免去尚福林的银监会主席职务，任命王双全为司法部副部长，唐军为国家工商行政管理总局副局长。
目前中投公司尚未宣布新的董事长人选，稍早中投公司旗下中金公司(3908.HK)宣布，因工作调动，丁学东已辞任中金公司董事长职务，自本周一（2月27日）起生效。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。