中国国务院称将引导社会资本加大旅游养老等投入 释放潜在消费需求

路透北京11月28日 - 中国国务院最新发布意见称，将围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域，引导社会资本加大投入力度，通过提升服务品质、增加服务供给，不断释放潜在消费需求。

中国政府网周一发布“关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见”，提出要消除各种体制机制障碍，放宽市场准入，推动一二三产业融合发展，改善产品和服务供给，积极扩大新兴消费、稳定传统消费、挖掘潜在消费。

意见称，要培育发展健康消费，适时将自2016年1月1日起实施的商业健康保险个人所得税税前扣除政策，由31个试点城市向全国推广。

抓紧落实全面放开养老服务市场、提升养老服务质量的政策性文件，全面清理、取消申办养老服务机构不合理的前置审批事项，进一步降低养老服务机构准入门槛。

在升级旅游消费方面，意见提出2016年底前再新增100家全域旅游示范区创建单位；制定出台邮轮旅游发展总体规划。

根据意见，还要大力促进传统实物消费扩大升级，加快制定新的汽车销售管理办法，打破品牌授权单一模式，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。在总结四个自贸试验区汽车平行进口试点政策的基础上，加快扩大汽车平行进口试点范围。

在持续优化消费市场环境上，意见提出聚焦增强居民消费信心，吸引居民境外消费回流，通过加强消费基础设施建设、畅通流通网络、健全标准规范、创新监管体系、强化线上线下消费者权益保护等，营造便利、安心、放心的消费环境，同时兼顾各方利益，在实践中探索完善有利于发展新消费、新业态的监管方式。

国务院此前召开的常务会议已确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。

10月中国社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%，且为今年5月以来最低（当时亦为10%）；其中10月汽车销售额增速从前值的13.1%大幅下滑至8.7%。（完）

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