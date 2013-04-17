国务院：积极扩大国内有效需求 保持合理投资规模

海航将购买嘉能可油品仓储业务51%股权
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透北京4月17日 - 中国公布今年一季度经济弱增长的数据后，国务院周三召开的常务会议指出，下一阶段将积极扩大国内有效需求，完善消费政策，并保持合理投资规模。
会议认为，中国经济面临的国内外环境十分复杂，平稳运行与隐忧风险并存，制约发展的矛盾不断显现。要保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性。
下一阶段还将有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险；保持市场供求和物价总水平基本稳定；着力保障和改善民生，继续做好人感染H7N9禽流感疫情防控。
同时，深化改革开放。抓紧清理取消和调整行政审批项目，并向社会公开，激发民间投资和社会创业热情。深化财税制度和资源性产品价格改革，积极稳妥推进利率市场化和人民币资本项下可兑换。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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