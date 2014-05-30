国务院：加大金融对经济的支持 贷款符合要求银行适当降准

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月30日 - 中国国务院常务会议周五指出要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
中国政府网刊登新闻稿称，会议指出去年7月出台的“金融十条”发挥了积极作用。在当前经济平稳运行、但下行压力仍较大的情况下，要坚持稳健的货币政策，用调结构的办法，适时适度预调微调。
此外，会议强调要保持货币信贷和社会融资规模合理增长。加大“定向降准”措施力度，对“三农”、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行业金融机构适当降低准备金率。扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。通过加大呆账核销力度、推进信贷资产证券化、改进宏观审慎管理等，盘活贷款存量。
会议要求要降低社会融资成本。规范同业、信托、理财、委托贷款等业务，清理不必要的资金“通道”、“过桥”环节，缩短融资链条。开展银行业收费专项检查，只收费不服务的坚决取消。降低小微企业担保费用。
会议还提出要优化融资结构，坚持有扶有控，加大对国家重点建设、企业改造、服务业等的支持。提高贷款审批效率。加强农村信用体系和抵质押担保体系建设。扩大农业保险覆盖面。
会议还要求强化风险监测监管，健全金融市场违约、破产处置机制，强化地方政府性债务管理，防范金融风险。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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