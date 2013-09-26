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中国财经 | 2013年 9月 26日 星期四 13:19 BJT

国务院批复同意设立贵阳综合保税区

路透北京9月26日 - 中国国务院批复同意设立贵阳综合保税区。根据批复，贵阳综合保税区位于该市白云区都拉乡，规划面积为3.01平方公里，享受保税区相关的税收和外汇管理政策。

贵州省人民政府网刊登的公告称，批复要求贵州省人民政府要严格实施土地利用总体规划和城市总体规划，拟定综合保税区的开发实施方案和产业发展规划，按规定程序履行具体用地报批手续，在节约集约利用土地资源的前提下进行建设。

批复要求，贵阳综合保税区实行封闭管理。要按照海关特殊监管区域有关规定组织综合保税区隔离监管设施的建设，待条件具备后，由海关总署会同有关部门进行验收。

据了解，综合保税区是设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，执行保税港区的税收和外汇政策，集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务。综合保税区和保税港区一样，是中国目前开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域。

而此前已获批的中国(上海)自由贸易试验区预计将于本周日(29日)正式挂牌。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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