中国国务院称12项自贸区改革事项将在全国范围内复制推广

路透北京11月10日 - 中国国务院日前印发通知称，将在全国范围内复制推广12项自由贸易试验区新一批改革试点经验，包括投资、贸易、事中事后监管等多个方面。

新华社周四援引《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作的通知》称，广东、天津、福建以及上海自贸试验区扩展区域运行1年多来，形成了新一批改革创新成果，将在全国范围内进行复制推广。复制推广的改革事项共19项。其中，在全国范围内复制推广12项。

“着力推动制度创新，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，逐步构建与我国开放型经济发展要求相适应的新体制、新模式，持续释放改革红利，增强发展新动能、拓展发展新空间。”通知称。

通知并显示，在全国复制推广的改革事项中，投资管理领域包括负面清单以外领域外商投资企业设立及变更审批改革、税控发票领用网上申请、企业简易注销等3项；贸易便利化领域包括国际海关经认证的经营者（AEO）互认制度、出境加工监管等7项；事中事后监管措施包括引入中介机构开展保税核查、核销和企业稽查以及海关企业进出口信用信息公示制度等2项。

另外，在海关特殊监管区域复制推广的改革事项7项，包括入境维修产品监管新模式、委内加工监管等。

通知并要求，国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室要适时督促检查改革试点经验复制推广工作进展情况及其效果。

中国央行上海总部副主任张新此前撰文称，上海自贸区将以建成上海国际金融中心为目标，推动新一轮上海自贸区金融改革；以继续落实上海“金改40条”为重点，逐步提高资本项下各项目的可兑换程度，率先实现人民币资本项目可兑换。（完）