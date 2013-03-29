国务院公布转变职能时间表 明年6月底前出台不动产登记条例

路透北京3月29日 - 中国国务院近日发布机构改革和职能转变的任务分工计划,对今后五年内的72项任务做出布置，其中明确提出将于2014年6月底前出台不动产登记条例。

中国政府网周四稍晚公布国务院办公厅通知称,今年要完成的29项任务主要包括减少和下放一批投资审批事项，加强对投资活动的土地使用、能源消耗、污染排放等管理，发挥法律法规和发展规划、产业政策的约束和引导作用。要消除地区封锁，打破行业垄断，维护全国市场的统一开放。

2014年须完成的28项任务主要包括推动建立统一的信用信息平台，逐步纳入金融、工商登记、税收缴纳、社保缴费、交通违章等信用信息；出台不动产登记条例等。

不动产是指依自然性质或法律规定不可移动的土地、土地定着物，因自然或者人力添附于土地并且不能分离的其他物。业内人士指出,不动产登记制度，有助于降低房屋空置率，遏制投机需求，进而改善楼市供求关系。

明年还要完成出台并实施政府非税收入管理制度，完成建立起维护全国市场统一开放、公平诚信、竞争有序的长效机制，完成完善金融账户实名登记制度。

2015年要发布新修订的政府核准投资项目目录，并基本完成投资体制改革，“最大限度地缩小审批、核准、备案范围，切实落实企业和个人投资自主权。”

新一届国务院第一次全体会议此前称，此次机构改革力度不小，要抓紧落实改革方案，保证改革各项工作“无缝对接”，但转变职能的任务更加艰巨，这是新一届政府开门要办的第一件事。(完)

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(发稿 李航; 审校 李然/林高丽)

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