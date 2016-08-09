（更正）中国国务院：目标“十三五”知识密集型服务业增加值占GDP比例达20%

（更正：内文首段“2015-2020年”有误，应为“2016-2020年”。）

路透北京8月9日 - 中国国务院最新印发通知，目标“十三五”（2016-2020年）中国科技创新支撑引领作用显着增强，科技进步贡献率达到60%，高新技术企业营业收入达到34万亿元人民币，知识密集型服务业增加值占国内生产总值（GDP）的比例达到20%。

中国政府网周一稍晚刊登国务院印发的“十三五”国家科技创新规划的通知，提出总体目标是国家综合创新能力世界排名从2015年的18位进入前15位，自主创新能力全面提升，基础研究占全社会研发投入比例大幅提高，规模以上工业企业研发经费支出与主营业务收入之比从2015年的0.9%达到1.1%。

通知称，中国科技基础仍然薄弱，科技创新能力特别是原创能力还有很大差距，关键领域核心技术受制于人的局面没有从根本上改变，许多产业仍处于全球价值链中低端，科技对经济增长的贡献率还不够高。

而制约创新发展的思想观念和深层次体制机制障碍依然存在，创新体系整体效能不高。高层次领军人才和高技能人才十分缺乏，创新型企业家群体亟需发展壮大。激励创新的环境亟待完善，政策措施落实力度需要进一步加强，创新资源开放共享水平有待提高，科学精神和创新文化需要进一步弘扬。

通知表示，要发挥金融创新对创新创业的重要助推作用，开发符合创新需求的金融产品和服务，大力发展创业投资和多层次资本市场，完善科技和金融结合机制，提高直接融资比重，形成各类金融工具协同融合的科技金融生态。

具体来说，要发展天使投资、创业投资、产业投资，壮大创业投资和政府创业投资引导基金规模，强化对种子期、初创期创业企业的直接融资支持。全面实施国家科技成果转化引导基金，吸引优秀创业投资管理团队联合设立一批创业投资子基金。

支持创新创业企业进入资本市场融资，完善企业兼并重组机制，鼓励发展多种形式的并购融资。深化创业板市场改革，健全适合创新型、成长型企业发展的制度安排，扩大服务实体经济覆盖面。强化全国中小企业股份转让系统融资、并购、交易等功能。规范发展区域性股权市场，增强服务小微企业能力。

打通各类资本市场，加强不同层次资本市场在促进创新创业融资上的有机衔接。开发符合创新需求的金融服务，推进高收益债券及股债相结合的融资方式。发挥沪深交易所股权质押融资机制作用，支持符合条件的创新创业企业主要通过非公开方式发行公司信用类债券。支持符合条件的企业发行项目收益债，募集资金用于加大创新投入。加快发展支持节能环保等领域的绿色金融。

此外，还要选择符合条件的银行业金融机构，为创新创业企业提供股权和债权相结合的融资方式，与创业投资机构合作实现投贷联动，支持科技项目开展众包众筹。加快发展科技保险，鼓励保险机构发起或参与设立创业投资基金，探索保险资金支持重大科技项目和科技企业发展。推进知识产权证券化试点和股权众筹融资试点。

“十三五”国家科技创新规划规划是中国国务院确定的22个国家重点专项规划之一，对中国未来五年科技创新做了系统谋划和前瞻布局（完）

浏览通知原文，点选链接： here