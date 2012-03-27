国务院落实《政府工作报告》重点工作部门分工

路透北京3月27日电---中国国务院周二明确落实《政府工作报告》重点工作部门分工,其中国家发改委、财政部和交通运输部等部门将负责"搞好价格调控,防止物价反弹"工作.

刊登在中国政府网的意见稿称,根据分工,住房和城乡建设部、发改委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局等负责"继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设";发改委、财政部等负责"深化收入分配制度改革".

为保持物价总水平基本稳定,意见稿要求搞好价格调控,防止物价反弹.增加生产、保障供给;继续把抑制食品价格过快上涨作为稳定物价的重点;落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制,保障主要农产品供给.

同时,还要求大中城市要有合理的菜地保有量,稳定和提高本地应季蔬菜自给水平,同周边地区和优势产区协作建设"菜篮子"产品基地.

中国近期部分蔬菜价格涨势明显,令通胀形势仍存隐忧.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,2月下旬以来中国大白菜持续快速上涨,涨幅已近四成.

政府工作报告提出,中国今年国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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