国务院：明确城市基建重点任务 吸引民间资本参与经营

路透北京9月16日 - 中国推进以人为核心的新型城镇化又有新举措，国务院周一发布意见，明确当前加快城市基础设施升级改造的重点任务，包括供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造等。

中国政府网刊登《关于加强城市基础设施建设的意见》称，要围绕推进新型城镇化的重大战略部署，深化投融资体制改革，在确保政府投入的基础上，充分发挥市场机制作用，吸引民间资本参与经营性项目建设与运营。

“这是新一届政府统筹稳增长、调结构、促改革，以薄弱环节建设为抓手，促进民生改善和经济持续健康发展的重要举措。”政府网新闻稿称。

《意见》要求，要保持城市基础设施规划建设管理的整体性、系统性，坚决杜绝“拉链马路”、窨井伤人现象。在科学规划和充分论证的基础上，加快在建项目建设，积极推进新项目开工，做好后续项目储备。落实地方政府责任，出台具体政策措施并抓好落实。

意见明确提出2015年，建设完成污水管网7.3万公里，完成全国城镇燃气8万公里和北方采暖地区城镇集中供热9.28万公里老旧管网改造任务。

加强城市排水防涝防洪设施建设，解决城市积水内涝问题。到2015年，重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。用10年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系。

加强城市污水和生活垃圾处理设施建设，到2015年，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，生活垃圾无害化处理率达到90%左右，污水处理设施再生水利用率达到20%以上。

同时加强城市道路交通基础设施建设。发挥地铁等的公共交通骨干作用，到2015年，全国轨道交通新增运营里程1,000公里。推进城市电网智能化，提高电力系统利用率、安全可靠水平和电能质量等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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