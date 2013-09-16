国务院：明确城市基建重点任务 吸引民间资本参与经营

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京9月16日 - 中国推进以人为核心的新型城镇化又有新举措，国务院周一发布意见，明确当前加快城市基础设施升级改造的重点任务，包括供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造等。
中国政府网刊登《关于加强城市基础设施建设的意见》称，要围绕推进新型城镇化的重大战略部署，深化投融资体制改革，在确保政府投入的基础上，充分发挥市场机制作用，吸引民间资本参与经营性项目建设与运营。
“这是新一届政府统筹稳增长、调结构、促改革，以薄弱环节建设为抓手，促进民生改善和经济持续健康发展的重要举措。”政府网新闻稿称。
《意见》要求，要保持城市基础设施规划建设管理的整体性、系统性，坚决杜绝“拉链马路”、窨井伤人现象。在科学规划和充分论证的基础上，加快在建项目建设，积极推进新项目开工，做好后续项目储备。落实地方政府责任，出台具体政策措施并抓好落实。
意见明确提出2015年，建设完成污水管网7.3万公里，完成全国城镇燃气8万公里和北方采暖地区城镇集中供热9.28万公里老旧管网改造任务。
加强城市排水防涝防洪设施建设，解决城市积水内涝问题。到2015年，重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。用10年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系。
加强城市污水和生活垃圾处理设施建设，到2015年，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，生活垃圾无害化处理率达到90%左右，污水处理设施再生水利用率达到20%以上。
同时加强城市道路交通基础设施建设。发挥地铁等的公共交通骨干作用，到2015年，全国轨道交通新增运营里程1,000公里。推进城市电网智能化，提高电力系统利用率、安全可靠水平和电能质量等。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。