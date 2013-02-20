国务院：坚决抑制投机投资性购房 扩大房产税改革试点范围

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透北京2月20日 - 中国国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.
国务院同时要求,各省会城市制定并公布年度新建商品房价格控制目标,建立健全考核问责制度;增加普通商品住房及用地供应,2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量.
"保持房地产政策的连续性和稳定性,严格执行并完善有关措施,促进房地产市场平稳健康发展."会议称.?
会议并指出,中国正处于城镇化快速发展时期,短期内热点城市和中心城市住房供求紧张格局难以根本改变.
稍早两位接近官方的消息人士对路透表示,中国楼市调控相关内容已经提交周三召开的国务院常务会议讨论,具体的内容预计很快会出台.
中国楼市年底以来整体回暖,一线和部分二线城市"量价齐升".中国指数研究院最新数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.61%和2.84%. (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
路透北京3月29日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，近期中国有多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，如环北京的涞水和涿州、环上海的嘉善、环南京的滁州、环福州的连江等，也有省内热点城市，如江西赣州、山东青岛，一线城市北京和广州3月亦再出新政，收紧调控以遏制房价过快上涨。