国务院称今年要以供给侧改革为主线 实施更积极的就业政策

路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。

中央人民广播电台援引国务院常务会议强调，今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。

会议表示，要推进三去一降一补取得新进展，尤其要通过完善职工安置、债务处置、资产处理等政策及市场化退出机制化解过剩产能，着力提高发展质量效益。

要深化放管服改革，健全创新驱动发展体制机制，落实产权保护举措。还要推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革落地。增加公共服务有效供给。

会议强调，就业是十三亿人口最大的民生，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，推出促就业新措施，制定重大政策时要评价对就业的影响，拓展就业新空间，持续推进双创，支持小微企业创新。（完）