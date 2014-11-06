国务院：稳定资源性产品进口 完善国家储备体系

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月6日 - 为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储备。
此举旨是落实9月底国务院常务会议确定的加强进口的政策措施。中国政府网刊登的文件称，加快调整《鼓励进口技术和产品目录》；鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度，扩大先进技术设备、关键零部件等进口，促进产业结构调整和优化升级。
积极支持融资租赁和金融租赁企业开展进口设备融资租赁业务；抓紧修订完善科教用品和科技开发用品进口税收政策；合理增加一般消费品进口。
意见并鼓励企业加快海外投资；继续利用外经贸发展专项资金等现有政策，支持境外能源资源开发，鼓励战略性资源回运，稳定能源资源供应，提高市场保障能力；在有效管理的前提下，适度扩大再生资源进口。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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