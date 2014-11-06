国务院：稳定资源性产品进口 完善国家储备体系

路透北京11月6日 - 为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储备。

此举旨是落实9月底国务院常务会议确定的加强进口的政策措施。中国政府网刊登的文件称，加快调整《鼓励进口技术和产品目录》；鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度，扩大先进技术设备、关键零部件等进口，促进产业结构调整和优化升级。

积极支持融资租赁和金融租赁企业开展进口设备融资租赁业务；抓紧修订完善科教用品和科技开发用品进口税收政策；合理增加一般消费品进口。

意见并鼓励企业加快海外投资；继续利用外经贸发展专项资金等现有政策，支持境外能源资源开发，鼓励战略性资源回运，稳定能源资源供应，提高市场保障能力；在有效管理的前提下，适度扩大再生资源进口。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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