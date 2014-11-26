国务院：加快发展服务外包产业 加大财税金融支持

路透北京11月26日 - 为推动产业升级及外贸增长，中国国务院周三决定加快发展服务外包产业，使其向价值链高端延伸，培育一批创新和竞争能力强、集成服务水平高的龙头企业，并加大财税金融支持。

会议并通过《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》，强化污染排放总量和浓度控制，增加了对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定，明确了对无证、超标排放和监测数据作假等行为的处罚措施。（完）