国务院确定七大战略性新兴产业重点发展方向

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月30日电---中国稳增长政策陆续出台,周三国务院常务会议通过了"十二五"(2011-2015)发展战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务,还提出了20项重大工程.
在经济下行压力加大背景下,上周的国务院常务会议确立"稳增长"政策基调,随後扩大投资,刺激消费,放开民间投资等政策相继出路.但市场亦担心本轮刺激计划有碍经济结构调整.
中国政府网刊发新闻稿援引会议称,"发展战略性新兴产业是一项重要战略任务,在当前经济运行下行压力加大的情况下,对於保持经济长期平稳较快发展具有重要意义."
会议指出,推动战略性新兴产业健康发展,要充分发挥市场配置资源的基础性作用,注重优化政策环境,激发市场主体积极性.
中国2010年确定七大战略新兴产业包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车产业.目标是2015年其增加值占国内生产总值(GDP)的比重力争达到8%左右.
最新的规划提出,新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术.
新能源产业要发展技术成熟的核电、风电、太阳能光伏和热利用、生物质发电、沼气等,积极推进可再生能源技术产业化.
新能源汽车产业要加快高性能动力电池、电机等关键零部件和材料核心技术研发及推广应用,形成产业化体系.(完)
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--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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