国务院批复设图们江国际合作示范区

路透北京4月25日电---新华社周二晚间报导称,中国国务院已正式批复设立"中国图们江区域(珲春)国际合作示范区",以加强与东北亚周边合作,构建跨境经济合作新模式,并进一步振兴东北.

报导援引吉林省政府并表示,要大力发展商贸物流和跨境旅游等产业,进一步完善城市功能,推进资源节约型和环境友好型社会建设,促进边境地区开发和腹地经济联动发展.

同时,要将珲春国际合作示范区建成东北亚地区国际合作开发及中国沿边开发开放的示范区,为实现东北全面振兴、促进区域协调发展、提升沿边开放水平、完善中国对外开放格局发挥重要作用.

"中国图们江区域国际合作示范区的设立,对探索中国扩大沿边开发开放的新路径,加快东北老工业基地振兴步伐,提升中国边疆少数民族地区经济社会发展水平,促进民族团结和边疆稳定,具有重大的经济和政治意义",报导援引有关专家指出.

图们江位於吉林省东南边境,是中国大陆与朝鲜的界河,下游为朝鲜与俄罗斯的界河.图们江发源於长白山东南部,干流全长525千米,注入东面的日本海.

另外,在支持政策上,珲春国际合作示范区建设意见亦从财税、产业布局和投资、土地利用、境外基础设施建设、金融创新、海关监管及口岸建设、人才引进和培养、通关便利、专项资金支持等九个方面赋予了特殊支持.

中国图们江区域国际合作示范区的范围约90平方公里,包括国际产业合作区、边境贸易合作区、中朝珲春经济合作区和中俄珲春经济合作区等功能区. (完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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