中国国务院对西安地铁问题电缆事件追究相关政府和监管部门责任

路透北京6月26日 - 中国国务院办公厅发布关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报，严肃追究相关政府和监管部门以及相关人员领导责任和监管责任，严肃追究建设单位、施工单位和工程监理单位及人员责任。

中国政府网周一刊登该通报称，西安地铁“问题电缆”造成安全隐患和重大经济损失，严重损害了政府的形象和公信力，性质十分恶劣，教训十分深刻。当务之急要全面深入排查“问题电缆”涉及的工程项目，尽快全部拆除更换“问题电缆”，同时在全国开展线缆产品专项整治，排查和消除各类安全隐患。

2014年8月至2016年底，陕西省西安市地铁3号线工程采购使用陕西奥凯电缆公司生产的不合格线缆，用于照明、空调等电路，埋下安全隐患，造成恶劣影响。

“这是一起严重的企业制售伪劣产品违法案件，是有关单位和人员与奥凯公司内外勾结，在地铁工程建设中采购和使用伪劣产品的违法案件，也是相关地方政府及其职能部门疏于监管、履职不力，部分党员领导干部违反廉洁纪律、失职渎职的违法违纪案件。”通报称。

通报要求，完善招投标和设备材料采购制度，抓紧修订相关法律法规和配套文件，营造“优质优价”的市场氛围。建立价格预警干预机制，加快改变以价格为决定因素的招标和采购管理模式，实施技术、质量、服务、品牌和价格等多种因素的综合评估，推动“拼价格”向“拼质量”转变。

并深入整顿市场秩序，加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，严厉打击各类扰乱市场秩序和不正当竞争行为，加大对有关建设工程质量的监督检查力度，建设优质工程。特别是要“严”字当头，大幅提高涉及群众生命安全的质量违法成本，坚决把严重违法违规企业依法逐出市场，让违法者付出高昂代价。

通报显示，陕西省按照干部管理权限，对有关政府部门及下属单位问责追责共计122人，涉及厅级16人、处级58人、科级及以下48人，分别给予党纪政纪处分93人、诫勉谈话16人、批评教育9人、解除劳动关系等其他处理4人。对其中17人涉嫌违法犯罪问题移送检察机关立案侦查。

对建设单位西安市地下铁道公司及建设单位相关责任人处以罚款；对中铁一局集团建筑安装工程公司、中铁四局集团建筑装饰安装工程公司、四联智能技术公司、深圳奇信建设集团等施工单位分别处以罚款，并依法追究其赔偿责任。对施工单位相关责任人分别处以罚款、吊销执业资格证书、五年内不予重新注册等处罚。

西安市公安机关对奥凯公司法定代表人王志伟等八名犯罪嫌疑人执行逮捕，依法移送司法机关。按照有关规定，撤销奥凯公司全部强制性产品认证证书和质量管理体系认证证书，撤销奥凯公司陕西省著名商标认定。待对该公司债权债务、司法索赔、案件查办等妥善处理完结后，将依法吊销其营业执照和生产许可证。（完）