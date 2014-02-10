中国国家电网联合体中标巴西输电项目 特高压技术首次输出海外

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透上海2月10日 -中国国家电网公司与巴西电力公司（Eletrobras）(ELET6.SA)EBR.N以51%:49%股比组成的联营体近日成功中标巴西美丽山水电特高压直流送出项目，是国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目。
据国网公司网站，巴西美丽山水电站设计装机容量1,100万千瓦，是巴西第二大电站。国网联合体中标的输电项目，特许经营权期限30年，项目工程范围包括一回2,092公里的±800千伏输电线路及两端换流站，施工工期46个月。
网站称，该项目为美洲第一回±800千伏特高压直流输电线路，可将巴西北部的水电资源直接输送到东南部的负荷中心。而国网联合体项目竞标成功将体现出国家电网公司在特高压输电方面的优势，将推动中国特高压输电技术、设备和经验走出国门，进入巴西等海外市场。
据人民日报周一报导，国网联合体中标项目总投资约50亿雷亚尔（约合21亿美元）。
国家电网公司近年来加快在海外扩张步伐，相继获得菲律宾电网25年经营权、巴西多个输电项目特许权、葡萄牙电网公司25%股权。据国内媒体报导，截止去年底，国网公司已接管了巴西12家输电特许权公司，成为巴西第五大输电运营商。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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