国家电网将收购巴西输电项目 总代价逾9亿美元(更新版)

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* 国家电网宣布收购巴西七个输电特许经营权项目

* 总代价逾9亿美元,含股权对价和净负债

* 为其在巴西的第二笔投资,境外第四笔

路透北京3月29日电---全球最大的公用事业公司--中国国家电网于巴西发起第二笔收购计划,宣布将以逾9亿美元的总代价,获得巴西七个输电特许经营项目100%的股权.

根据路透获得的一份资料称,国家电网旗下的国际公司同意从西班牙ACS集团(Actividades de Construccion y Servicios,S.A.)及其下属公司手中收购巴西七个输电特许经营项目100%的股权.

国家电网此番收购的代价包括,总交易股权对价10.50亿雷亚尔(约合5.31亿美元)以及截至2012年4月30日的净负债8.14亿雷亚尔(约合4.11亿美元).

一位国家电网内部人士告诉路透,目前国网选择海外投资项目时,名义回报率均普遍高於国内,该笔交易也是其推进海外战略的一部分.

此次被收购的七项巴西输电资产的总长度约为2,800公里.分布在该国的8个省.大部分资产已经投入运营,其余项目预计将在今年年底开始商业运营.

该笔交易是国家电网在巴西的第二笔投资,也是其在中国境外的第四笔主要投资.尚需经过中国和巴西政府机构的审批,并满足双方商定的交割条件.

该笔交易与国家电网2010年在巴西的第一笔投资相类似.2010年12月,国家电网投资9.89亿美元,也是从西班牙公司的手中购得巴西东南部地区的七家输电公司及其输电资产30年经营特许权(特许权期满後可经巴西电监局批准续约20年).

据中国新闻网当时报导,国家电网认为在经济效益方面,巴西电网的监管电价政策稳定且有吸引力,项目盈利模式简单,回报合理,风险可控.据其测算,上述项目运营期间年平均利润超过1.1亿美元,净资产收益率显着高於该公司当时的净资产收益率.

此次交易的卖方--西班牙建筑业巨头ACS(ACS.MC)目前正深陷欧债危机之中,为了偿还债务该公司正在出售相关资产.

国网国际於2009年1月连同两个当地财务投资者赢得了菲律宾国家输电网公司25年的特许经营权,并於2012年1月宣布收购葡萄牙国家能源网公司25%的股权.

国家电网国际发展有限公司是国家电网公司的全资子公司,於2008年注册于香港.(完)

--发稿 苏丹/陈敏; 审校 黄凯

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