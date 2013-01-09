国家电网今年电网投资同比将增4%--报载

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月9日 - 中国证券报周三援引知情人士称,中国国家电网公司2013年电网投资同比增幅预计为4%,高于2012年,并上调特高压直流投资的远期目标.
报导称,近期召开的国家电网2013年工作会议提出,今年将继续加快特高压电网建设,推动电网规划和特高压项目纳入国家规划.
报导援引知情人士表示,预计2013年电网投资达3,182亿元人民币,将较2012年增加逾80亿元,增幅为4%,保持稳健增长态势.
而据知情人士,2012年国网公司实际完成电网投资为3,059亿元,未及目标的3,097亿元,同比微增1.3%.电网投资不及预期主要受中国经济增速下滑的影响.
工作会议还提出,到2020年,国家电网将投资1.2万亿建特高压9.45万公里,变电容量3.2亿千伏安,换流容量4.6亿千瓦,而此前的预期分别为7.8万公里、3.2亿千伏安、3.3亿千瓦.业内人士认为,换流容量的增加,意味着国网预期特高压的直流投资可能将增加.(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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