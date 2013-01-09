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中国财经 | 2013年 1月 9日 星期三 10:54 BJT

国家电网今年电网投资同比将增4%--报载

路透北京1月9日 - 中国证券报周三援引知情人士称,中国国家电网公司2013年电网投资同比增幅预计为4%,高于2012年,并上调特高压直流投资的远期目标.

报导称,近期召开的国家电网2013年工作会议提出,今年将继续加快特高压电网建设,推动电网规划和特高压项目纳入国家规划.

报导援引知情人士表示,预计2013年电网投资达3,182亿元人民币,将较2012年增加逾80亿元,增幅为4%,保持稳健增长态势.

而据知情人士,2012年国网公司实际完成电网投资为3,059亿元,未及目标的3,097亿元,同比微增1.3%.电网投资不及预期主要受中国经济增速下滑的影响.

工作会议还提出,到2020年,国家电网将投资1.2万亿建特高压9.45万公里,变电容量3.2亿千伏安,换流容量4.6亿千瓦,而此前的预期分别为7.8万公里、3.2亿千伏安、3.3亿千瓦.业内人士认为,换流容量的增加,意味着国网预期特高压的直流投资可能将增加.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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