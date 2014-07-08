中国国家电网收购意大利电网股份或存在利益冲突--消息

路透米兰7月7日 - 消息人士称，在有意收购意大利电网大宗股份的两家公司之一当中，中国国家电网是其中之一，但这种联系可能会产生问题，因为中国和意大利公司都打算在欧洲收购资产。

意大利国有银行CDP计划出售旗下投资载体CDP Reti多达49%的股份，该载体握有燃气网络公司Snam(SRG.MI)的股份，而且很快亦将掌控意大利电网Terna(TRN.MI)。这是该国推行私有化以削减公共债务计划的一部分。

消息人士告诉路透，有意收购大宗股份的只有中国国家电网(SGCC)和澳洲Industry Funds Management(IFM)，不过消息人士亦表示，CDP还在寻找投资基金以收购较少股份。

如果不能与潜在投资者就上述投资载体的管理达成一致，这宗出售交易可能面临风险。

“Terna起初并不高兴。这样的电网运营商是不会为行业对手成为其股东感到开心的，因为潜在的利益冲突可能影响他们对海外目标的追求，”一位知情消息人士称。

CDP和中国国家电网拒绝对此置评，无法立即联系上IFM官员置评。

CDP原本计划在6月底完成筹资，但出售过程比计划的要长。

作为欧洲最大的电网运营商之一，Terna对希腊电网公司ADMIE拟出售的66%权益有兴趣。消息人士称，中国国家电网也在竞购ADMIE。

“Terna对希腊电网有兴趣，但他们没有中国国家电网那么有钱，肯定无力负担买那么大比例的权益，”知情消息人士称。(完)

(编译 李春喜/白云; 审校 郑茵/张荻)

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