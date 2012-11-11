国家电网预计2020年海外资产超300亿美元

路透北京11月11日电---全球最大的公用事业公司--中国国家电网公司总经理刘振亚周六晚间表示,预计2020年国网公司的海外资产将达300-500亿美元,是目前的6-10倍;未来几年内还会有新的海外项目落实.

他在参加中共十八大并接受集体采访时表示,目前国网公司在海外投资已超过50亿美元,主要是电网及输变电等资产.目前来看,这些海外资产的净资产回报率为两位数,是国内投资回报的三倍.

"2020年争取国外资产占我们现在资产总额的10%以上,我们目前资产为2.3万亿元(人民币),因此10%以上意味着300亿美元至500亿美元."他说.

中国国家电网近年来已积极在全球布局,在美洲,欧洲和非洲设立了九个办事处.其2009年联手收购了菲律宾国家输电网公司25年的特许经营权,2012年收购葡萄牙国家能源网公司25%的股权,并先後在巴西达成两笔输电项目的特许经营权项目的收购.

刘振亚指出,"如果有可能,几年内我们还会有新的(海外收购)项目会成功."

他还表示,国网公司试点建设的特高压直流和交流输电线路,经过至少两年多的运行,其性能良好,各项指标已达到或超过设计要求.目前中国已具备大规模建设特高压电网的条件.

特高压是世界上最高电压的输电技术,是中国拥有独立自主知识产权的技术.中国亦是全球唯一投入商用的特高压线路国家.刘振亚此前表示,至2015年前,中国计划投资超过5,000亿元人民币,建成"三纵三横"特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,特高压输电线路总长将达4万公里.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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