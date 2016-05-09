中国经济呈L型阶段性走势 要彻底抛弃宽松货币加码的幻想--人民日报

路透北京5月9日 - 人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

文章称，不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。明确了股市、汇市、楼市的政策取向，即回归到各自的功能定位，尊重各自的发展规律，不能简单作为保增长的手段。对各类金融市场存在的风险隐患，监管部门要密切配合，摸清情况，做好预案。

“最危险的是不切实际地追求‘两全其美’，盼着甘蔗两头甜，不敢果断做抉择。保持战略定力，多做标本兼治、重在治本的事情，避免用'大水漫灌'的扩张办法给经济打强心针，造成短期兴奋过后经济越来越糟。”文章称。 按照这个思路，就明确了股市、汇市、楼市的政策取向，股市要立足于恢复市场融资功能、充分保护投资者权益，充分发挥市场机制的调节作用，加强发行、退市、交易等基础性制度建设，切实加强市场监管，提高信息披露质量，严厉打击内幕交易、股价操纵等行为。

汇市要立足于提高货币政策自主性、发挥国际收支自动调节机制，在保持汇率基本稳定的同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。

房子是给人住的，这个定位不能偏离，要通过人的城镇化“去库存”，而不应通过加杠杆“去库存”，逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。

文章称，要把控好“度”，既不过头，也防不及。即使方向正确、政策对路，一旦用力过猛，不但达不到预期目的，还会酿成风险。比如，恢复房地产市场正常运行，去掉一些不合时宜的行政手段是必要的，但假如搞大力度刺激，必然制造泡沫，这个教训必须汲取。

中国已明确今年的主要任务是三去（去产能，去杠杆，去库存）一补（补短板）一降（降产能 ）。尽管一季度经济指标好于预期，但周日公布的以美元计价4月份进出口增幅双双重返跌势，也让外界对中国经济的乐观预期有所降温。

中国海关周日公布，以美元计价，4月出口CNEXP=ECI1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口CNIMP=ECI1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。4月贸易顺差CNTRD=ECI455.62亿美元。

**中国经济呈L形**

文章称，中国经济运行的总体态势符合预期，有些亮点还好于预期。但经济运行的固有矛盾没缓解，一些新问题也超出预期。很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述。

不可否认，中国面临的固有矛盾还没根本解决，一些新的问题也有所暴露。“稳”的基础仍然主要依靠“老办法”，即投资拉动，部分地区财政收支平衡压力较大，经济风险发生概率上升。特别是民营企业投资大幅下降，房地产泡沫、过剩产能、不良贷款、地方债务、股市、汇市、债市、非法集资等风险点增多。

一些市场化程度较低、产业低端、结构单一的地区，经济下行压力还在加大，就业问题凸显，社会矛盾有所加剧。因此，在面临的主要矛盾是结构性而不是周期性的情况下，“进”才是“稳”的根基。“进”，就是解决经济运行中的供给侧、结构性、体制性问题，这需要时间，目前还处在起步期，新动力还挑不起大梁。 综合判断，中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。“退一步”为了“进两步”。中国经济潜力足、韧性强、回旋余地大，即使不刺激，速度也跌不到哪里去。

今年一季度，中国GDP同比增长6.7%，仍运行在合理区间，好于市场预期。刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。年初设定的经济增长预期目标为6.5-7%。

文章提到，处理好物价问题，是宏观调控的永恒主题。一方面，产能过剩依然严重，工业品价格总体下降的趋势一时难以根本改变，物价普遍大幅上涨缺乏实体支撑；另一方面，市场流动性充裕，居民消费能力旺盛，出现严重通缩的可能性也不大。

“但是必须保持警觉，密切关注价格的边际变化，尤其是工业品价格、消费品价格、资产价格及其相互作用。对部分食品涨价问题，既要加强调配、保障供给，也不能反应过度，干扰价格信号，对城市低收入群体，各级政府要及时跟进补贴政策，做好托底工作。”权威人士称。

文章提到，宏观经济政策不能摇来摆去。推进供给侧结构性改革的政策导向越明确，落实越有力，市场预期就越好。反之，如果还走需求刺激的老路，市场就会担心迟疑、无所适从。并要善于进行政策沟通，加强前瞻性引导，提高透明度，说清政策目的和涵义，减少误读空间，及时纠偏，避免一惊一乍，不搞“半夜鸡叫”。

**防范经济风险**

文章指出，今年伊始发生的股市汇市动荡，反映出一定的脆弱性。要避免把市场的这种“超调”行为简单理解成只是投机带来的短期波动，而要从整个金融市场的内在脆弱性上找原因。

其中，高杠杆是“原罪”，是金融高风险的源头，在高杠杆背景下，汇市、股市、债市、楼市、银行信贷风险等都会上升，处理不好，小事会变成大事。 文章称，目前银行坏账处于上升趋势，是经济问题在金融部门的必然反映。只要勇于面对，主动应对，不掩盖和拖延风险，结果就没那么可怕。对那些确实无法救的企业，该关闭的就坚决关闭，该破产的要依法破产，不要动辄搞“债转股”，不要搞“拉郎配”式重组，那样成本太高，自欺欺人，早晚是个大包袱。

文章指出，完成“五大任务”，各级政府要积极作为、主动作为、带头作为：去产能，各地要明确具体任务和具体目标，加大环保、能耗、质量、标准、安全等各种门槛准入、制度建设和执法力度；处置“僵尸企业”，该“断奶”的就“断奶”，该断贷的就断贷，坚决拔掉“输液管”和“呼吸机”。 去杠杆，要在宏观上不放水漫灌，在微观上有序打破刚性兑付，依法处置非法集资等乱象，切实规范市场秩序。去库存，要加大户籍制度改革力度，建立健全农民工进城的财税、土地等配套制度。 降成本，就要把整体税负降下来，把不合理的收费取消掉，把行政审批减下来。补短板，就要注重脱贫攻坚的精准度，紮实推进科技创新和生态文明建设，完善基础设施建设“钱从哪里来、投到哪里去”的体制机制。（完）