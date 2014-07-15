国资委宣布中粮和国开投为国有资本投资公司首批试点企业

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海7月15日 - 中国国务院国资委周二宣布六家央企成为国企“四项改革”试点企业，其中中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业。
中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。而中国节能集团、中国建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。
国资委周二下午就央企开展“四项改革”试点工作举行新闻会。“四项改革”指的是国有资本投资运营公司试点、混合所有制试点、董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点以及纪检工作组试点。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。