财政部：国企1-2月累计利润同比增长2.8%

刊登在财政部网站上的新闻稿称，地方国有企业利润负增长，国有交通、钢铁、有色和化工等出现全行业亏损。

1-2月，实现利润同比增幅较大的行业为国有机械、施工房地产、汽车、商贸和电力等行业。实现利润同比降幅较大的行业为国有轻工、煤炭、石化等行业。