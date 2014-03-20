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中国财经 | 2014年 3月 20日 星期四 16:48 BJT

财政部：国企1-2月累计利润同比增长2.8%

路透北京3月20日 -中国财政部周四公布2014年1-2月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额3,265.4亿元，同比增长2.8%。主要经济效益指标增幅继续呈下降态势。

刊登在财政部网站上的新闻稿称，地方国有企业利润负增长，国有交通、钢铁、有色和化工等出现全行业亏损。

其中，中央企业实现利润2,642.7亿元，同比增长3.9%。地方国有企业622.7亿元，同比下降2%。

此前公布数据显示，2013年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额24,050.5亿元人民币，同比增长5.9%。

今年1-2月，国有企业累计实现营业总收入69,794.4亿元，同比增长6.7%。其中中央企业43,869.4亿元，同比增长5.8%。地方国有企业25,925亿元，同比增长8.2%。

1-2月，实现利润同比增幅较大的行业为国有机械、施工房地产、汽车、商贸和电力等行业。实现利润同比降幅较大的行业为国有轻工、煤炭、石化等行业。

2014年2月末，国有企业资产总额923,149.3亿元，同比增长10.8%；负债总额597,728.8亿元，同比增长11.3%。（完）

(发稿 谢衡; 审校)

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