财政部：1-4月国企累计利润同比增速升至6.5%

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京5月16日 -中国财政部周五公布2014年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额7,428.4亿元人民币，同比增长6.5%，地方国有企业利润今年以来首次实现正增长。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-4月国有企业营业总收入增幅仍在下降，实现利润和应交税金增幅继续上升。
在实现利润中，中央企业5,760.1亿元，同比增长6.9%；地方国有企业1,668.3亿元，同比增长5.1%。
1-4月国有企业实现利润增速较一季度的3.3%明显提高，同期中央和地方国企的利润增速亦分别高于一季度的5.1%和-3.8%。
同比增幅较大的行业为国有建材、汽车、施工房地产等；降幅较大的行业为国有化工、煤炭、轻工、纺织等；国有交通行业由去年同期的亏损转为盈利，国有钢铁和有色全行业继续亏损。
1-4月，国有企业累计实现营业总收入148,258.9亿元，同比增长5.5%。其中中央企业91,182.8亿元，同比增长4.4%；地方国有企业57,076.2亿元，同比增长7.4%。
4月末，国有企业资产总额945,530亿元，同比增长10.9%；负债总额615,302.4亿元，同比增长11.1%。
本月稍早，财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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