国资委称正研究提高明年央企收益上缴比例实施方案

路透北京12月19日 -中国国有资产监督管理委员会副主任黄淑和周四称，将有差别、分步骤地逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例，正在研究提出2014年中央企业国有资本收益再提高一定上缴比例的具体实施方案。

黄淑和在国资委介绍国企改革记者会上表示，2007年实行国有资本经营预算制度以来，中央企业国有资本收益上缴比例是逐步提高。

“今后我们将根据中央企业改革的进程和企业效益的状况，有差别、分步骤地逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例，最终到2020年要提高到30%。”黄淑和称。

国资委将准确界定不同国有企业功能，按政策性业务与经营性业务进行区分，并以此实施分类考核。其次是在确保国有资本保值增值的前提下，针对不同类型的企业以及企业的不同发展阶段，设定不同的发展目标。

“国有资本预算的要根据改革的进程，根据企业效益的情况，还要国资委、财政部和其他部委一同研究，到底每一年上缴多少，都是每一年具体研究，具体才能确定。”黄淑和称（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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