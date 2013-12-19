国资委称正研究提高明年央企收益上缴比例实施方案

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京12月19日 -中国国有资产监督管理委员会副主任黄淑和周四称，将有差别、分步骤地逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例，正在研究提出2014年中央企业国有资本收益再提高一定上缴比例的具体实施方案。
黄淑和在国资委介绍国企改革记者会上表示，2007年实行国有资本经营预算制度以来，中央企业国有资本收益上缴比例是逐步提高。
“今后我们将根据中央企业改革的进程和企业效益的状况，有差别、分步骤地逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例，最终到2020年要提高到30%。”黄淑和称。
国资委将准确界定不同国有企业功能，按政策性业务与经营性业务进行区分，并以此实施分类考核。其次是在确保国有资本保值增值的前提下，针对不同类型的企业以及企业的不同发展阶段，设定不同的发展目标。
“国有资本预算的要根据改革的进程，根据企业效益的情况，还要国资委、财政部和其他部委一同研究，到底每一年上缴多少，都是每一年具体研究，具体才能确定。”黄淑和称（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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