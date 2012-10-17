国电电力拟定向增发筹资至多40亿 社保基金认购一半

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海10月17日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,拟定向增发股票筹资不超过40亿元人民币,以补充流动资金,其母公司中国国电集团公司和全国社会保障基金理事会各认购一半.
公告显示,本次增发的价格为每股2.18元,发行股数不超过18亿3,486.24万股.定向增发完成後,社保基金将持有国电电力5.32%股份,成为其第二大股东.
同日公布的三季报显示,前三季该公司实现净利23.48亿元,其中第三季实现净利11.46亿元,同比增长23.31%.
近年来国电电力已进了多次融资,例如2010年公司公开增发筹资95.7亿元;2011年发行55亿元可转债;今年中发行80亿元公司债等.
国电电力周二临时停牌,周一收报2.38元,过去一个月累计下跌4.4%.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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