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中国财经 | 2012年 10月 17日 星期三 09:09 BJT

国电电力拟定向增发筹资至多40亿 社保基金认购一半

路透上海10月17日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,拟定向增发股票筹资不超过40亿元人民币,以补充流动资金,其母公司中国国电集团公司和全国社会保障基金理事会各认购一半.

公告显示,本次增发的价格为每股2.18元,发行股数不超过18亿3,486.24万股.定向增发完成後,社保基金将持有国电电力5.32%股份,成为其第二大股东.

同日公布的三季报显示,前三季该公司实现净利23.48亿元,其中第三季实现净利11.46亿元,同比增长23.31%.

近年来国电电力已进了多次融资,例如2010年公司公开增发筹资95.7亿元;2011年发行55亿元可转债;今年中发行80亿元公司债等.

国电电力周二临时停牌,周一收报2.38元,过去一个月累计下跌4.4%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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