国家电网洽谈收购爱依斯美国风电资产--消息

记者 徐婉/杜纳德

路透北京2月27日电---三位消息人士透露,中国最大电力企业--国家电网公司(SGCC)已与美国发电商爱依斯(AES Corp)(AES.N)进行过洽谈,讨论收购爱依斯美国风电业务的控股股权.

尚不清楚中国国家电网将为上述资产支付多少价钱,也不清楚交易完成後这些资产的结构如何.据分析师估算,这些资产价值可能约为16.5亿美元左右.

几位直接知情的消息人士告诉路透,交易涉及的风电资产发电能力约为1,100 MW(megawatt,兆瓦),中国国家电网将取得爱依斯在美风电业务的大概80%股权.若交易达成,将标志着国家电网公司首度涉足美国电力市场.

因无权向媒体谈及此事,几位消息人士拒绝透露姓名.

国家电网公司一直在寻找购买海外电力资产的机会.近几年其已成功地在菲律宾、巴西和葡萄牙市场占据一席之地.

国家电网公司总经理刘振亚本月稍早陪同中国国家副主席习近平访问了美国.两位消息人士称,双方公司已签署一份协议,但第三位消息人士称交易仍处於谈判阶段.

"这一美国风电项目的具体细节仍在磋商中,"这位熟知谈判的消息人士表示.

根据公司网站数据,作为爱依斯全资子公司的AES Wind Generation在美国、中国和欧洲运营的风力发电容量超过1,800MW.其中1,346MW位於美国.

总部设在美国维吉尼亚州阿灵顿的爱依斯的市值约为105亿美元.未能立即联系到爱依斯的发言人对此置评.针对电话询问,国家电网公司的媒体部门人员也拒绝置评.

若达成任何协议,都须通过中美两国监管部门的审批.

自从2005年中国海洋石油总公司(中国海油,CNOOC)收购优尼科(Unocal)UCL.N失败後,鲜有中国企业试图收购美国传统能源项目.

虽然自此之後签署过一些中美能源协议,但若国家电网此次交易成功,将标志着中国企业进军美国能源市场迈出重要意义的一步.

2月22日,国家电网签约,以约5.08亿美元购入葡萄牙电网运营商REN(RENE.LS)25%股份.国家电网还在2010年12月收购七家巴西输电公司,总投资额近10亿美元.

在2009年1月,由国家电网领头的企业团队以39.5亿美元获得了菲律宾电网25年的特许经营权.

路透此前报导,爱依斯近期开启出售在中国所有或部分业务的程序,交易规模约为3-4亿美元.中国主权财富基金中国投资公司CIC.UL持有爱依斯15%股份.(完)

--编译 艾茂林/丁琦/梁睿雪;审校 蔡美珍/王洋

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