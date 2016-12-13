中国明年经济增速可望保持6%以上 人民币汇率趋向均衡--道富环球

路透香港12月13日 - 道富环球投资管理周二称，预期中国政府为免市场过于波动而暂缓国企改革，明年中国经济增速可望保持在6%以上，人民币汇率趋向均衡水平。

道富环球亚太区投资部主管Kevin Anderson在记者会上称，今年初市场预期中国经济将会出现硬着陆，结果出乎意料，相信未来一段时间中国为了稳经济而暂缓一些重大改革，以免令市场产生太大波动，这亦有利于政权平稳。

“我们预期中国经济增速略高于6%，不会出现硬着陆，中国政府着眼于控制市场风险，国企改革将会暂停。”他说。

他并称，明年投资市场环境更加复杂，最大风险在于货币，而人民币兑美元迈向7，反映人民币正趋向均衡水平。

“人民币主要受美元强势影响，目前美元汇价偏高，经过此前超调之后，相信暂时会保持温和，直至美国新政府宣布具体政策。”他说。

他预期，美国本周加息四分之一厘后，明年底前再有两次加息，每次加25个基点。

资产配置方面，道富环球建议减持美国以外已发展市场股票，主要为欧洲和日本，因已发展市场（除美国外）的一年股票回报预测与其对美国股市3.3%的回报预测相约，因此认为投资者应保持审慎。不过该行看好新兴市场股票，预期2017年的回报率可达6%，主要由于俄罗斯和巴西经济均摆脱衰退，加上商品价格下跌的负面影响减弱，令新兴市场的增长前景转强。

债券方面，政府债券收益率接近纪录低位，令投资于全球固定收益资产欠入市吸引力，而且在收益率进一步走低但价格没有上升的情况下，只能提供负回报。预期美国10年期债券一年回报为0.3%，而美国以外发达市场政府债券回报则为负0.3%，相对之下，该行较看好美国信贷及高收益债券，一年期回报预测分别为2%及5.1%。

此外，道富环球预期油价基本在每桶55美元，或有5-10%波动空间，因供应持续过剩和全球经济增长温和。而在负利率席卷全球及通胀逐步回升的环境下，黄金等贵金属将持续造好。

道富环球为美国道富集团(STT.N)旗下投资管理公司，于今年9月末的资产管理规模达2.4万亿美元，其中约400亿美元由联属公司道富环球市场担任市场代理。（完）