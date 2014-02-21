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时事要闻 | 2014年 2月 21日 星期五 17:38 BJT

乌克兰警方称与抗议者在基辅交火

路透2月21日 - 乌克兰警方发布声明称，抗议者在基辅独立广场和议会大楼之间向警察开火，警方开枪反击。

声明并未提到是否有人员伤亡。声明称，警方不得不派出武装援军帮助警察撤退。

抗议者没有立即对警方的声明予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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