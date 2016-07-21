新闻稿：中国企业未来将面临更大压力--标普

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香港，2016年7月18日—随着中国经济增长放缓、实体经济产能过剩压缩盈利能力和现金流、以及企业扩张偏好增加持续削弱财务杠杆，中国企业今年将面临更大压力，标普全球评级在发布的题为《中国企业信用状况在经历今年上半年困境后仍将面临压力》的报告中如是表示。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“目前中国的企业财务杠杆水平在主要工业国家中处于最高水平，债务对国内生产总值（GDP）比率约为160%。信用质量恶化速度是2009年以来最快的，2016年上半年我们的负面评级调整数量超过正面评级调整数量，两者之比约为3:1。”

除了一再违约的中渔集团有限公司（中渔集团），今年前六个月没有其它违约。我们认为，鉴于我们评级实体的信用风险急剧恶化，这只不过是一个偶然情况。

李国宜表示：“鉴于部分发债人的财务杠杆和现金流已经恶化至关键水平，若目前有利的融资环境出现任何问题都会令它们走向违约。2015年，六家发债人违约，约占大中华区获评级企业发债人总数的2.5%。”

尽管很多企业采取削减成本的措施、降低资本支出、以及预计今年下半年实体经济需求将走稳，但仍需面对盈利能力、现金流和财务杠杆的强大压力。融资环境对获我们评级企业的再融资有利，因为它们是各自所在行业的领先企业，可以优先获得融资。