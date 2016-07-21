新闻稿：中国企业未来将面临更大压力--标普

中国财政赤字具建设性和生产性特质 适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2016年7月18日—随着中国经济增长放缓、实体经济产能过剩压缩盈利能力和现金流、以及企业扩张偏好增加持续削弱财务杠杆，中国企业今年将面临更大压力，标普全球评级在发布的题为《中国企业信用状况在经历今年上半年困境后仍将面临压力》的报告中如是表示。
标普全球评级信用分析师李国宜表示：“目前中国的企业财务杠杆水平在主要工业国家中处于最高水平，债务对国内生产总值（GDP）比率约为160%。信用质量恶化速度是2009年以来最快的，2016年上半年我们的负面评级调整数量超过正面评级调整数量，两者之比约为3:1。”
除了一再违约的中渔集团有限公司（中渔集团），今年前六个月没有其它违约。我们认为，鉴于我们评级实体的信用风险急剧恶化，这只不过是一个偶然情况。
李国宜表示：“鉴于部分发债人的财务杠杆和现金流已经恶化至关键水平，若目前有利的融资环境出现任何问题都会令它们走向违约。2015年，六家发债人违约，约占大中华区获评级企业发债人总数的2.5%。”
尽管很多企业采取削减成本的措施、降低资本支出、以及预计今年下半年实体经济需求将走稳，但仍需面对盈利能力、现金流和财务杠杆的强大压力。融资环境对获我们评级企业的再融资有利，因为它们是各自所在行业的领先企业，可以优先获得融资。
尽管如此，由于贷款人对部分行业和省份债务高企的借款人的态度日益谨慎、以及企业将从中央或地方政府获得隐性支持的想法可能发生变化，因此这种有利的融资环境今年可能出现逆转。目前的状况可能推动更多的企业在债券市场上违约，这可能产生小型的信用紧缩。(完)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。
PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。