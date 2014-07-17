上半年国有企业利润同比增8.9% 营收增幅回升--财政部

路透北京7月17日 - 中国财政部周四公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏损。