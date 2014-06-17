财政部：国有金融企业直接股权投资应提高企业市场价值

路透北京6月17日 - 中国财政部周二表示，国有金融企业开展直接股权投资，应当加强项目投后管理，充分行使股东权利，通过向被投资企业提供综合增值服务，提高企业核心竞争力和市场价值。

中国财政部官方网站发布通知表示，国有金融企业开展直接股权投资，应当建立有效的退出机制，包括公开发行上市、并购重组、协议转让、股权回购等方式。

”国有金融企业所投资企业通过公开发行上市方式退出的，应按国家有关规定履行国有股减转持义务。可豁免国有股转持义务的，应按相关规定向有关部门提出豁免申请。“ 通知称。

通知并称，国有金融企业若按照投资协议约定的价格和条件、以协议转让或股权回购方式退出股权投资，按照公司章程的有关规定，由国有金融企业股东（大）会、董事会或其他机构自行决策，并办理股权转让手续；以其他方式进行股权转让的，遵照国有金融资产管理相关规定执行。

通知明确，此次涉及的直接股权投资，是指国有金融企业以自有资金和其他合法来源资金，通过对非公开发行上市企业股权进行的不以长期持有为目的、非控股财务投资的行为。

通知表示，国有金融企业开展直接股权投资业务，可以按照监管规定组建内部投资管理团队实施，也可以通过委托外部投资机构管理运作。

通知并称，此次通知自印发之日起30日后施行。各地方财政部门可依据本通知制定相关实施细则。

中国国资委企业改革局局长白英姿上周称，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。(Full Story)

此前，中国国务院总理李克强表示，今年改革将在重点领域有所突破，还要把财税金融改革作为重头戏，以结构改革来推进结构调整，深化国企改革，发展混合所有制经济等。（完）

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(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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