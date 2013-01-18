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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 20:56 BJT

更正-美股业绩: 道富银行第四季获利跳升26%,优于预期

(更正:标题及内文第一段..."符合"预期...因英文原文有误,应更正为"优于"预期,另补上内文第三段内容以资说明)

路透1月18日 - 道富银行 周五表示,第四季获利成长26%,优于华尔街预期,受到投资管理费用大增提振.

净利为4.68亿美元,每股获利1.00美元,上年同期分别为3.71亿美元及0.76美元.

道富当季营业利润为5.21美元,相当于每股1.11美元;根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师原先预期该公司当季每股营业利润为1.00美元.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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