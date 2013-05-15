《能源产业焦点》欧盟就油价操纵问题对BP和壳牌等主要油企展开调查

Statoil表示，被调查的违规问题与普氏估价程序有关，可能自2002年起就已经出现。

调查将揭露普氏设计的石油实货市场每日估价方法。这一方法被用于数十亿美元计石油交易的结算。

普氏窗口，或收市价(MOC)系统是指在每日半小时的时间内，通过一系列买价、卖价和交易价格确定现货价格。

批评者称系统只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。

**价格扭曲**

执委会表示，估价即便只是小幅扭曲，也可能对原油、油品和生物燃料的交易造成很大影响，从而伤及最终消费者。

执委会还表示，正在进行的调查并不说明这些公司存在违反竞争法规的行为。

执委会并未明确表明是否针对某一特定事件。这种调查通常需要数年才能得出结果。

普氏、皇家荷兰/壳牌石油集团、BP 和Statoil 都表示在协助调查。

法国石油巨头道达尔(Total) 表示其办公室并未遭调查。执委会并没有列出受调查的公司名单，也不清楚还有没有别的公司牵扯其中。

国际证监会组织(IOSCO)正对各种指标进行全面评估，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在调查伦敦金银的定价。