《能源产业焦点》欧盟就油价操纵问题对BP和壳牌等主要油企展开调查

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
Statoil表示，被调查的违规问题与普氏估价程序有关，可能自2002年起就已经出现。
调查将揭露普氏设计的石油实货市场每日估价方法。这一方法被用于数十亿美元计石油交易的结算。
普氏窗口，或收市价(MOC)系统是指在每日半小时的时间内，通过一系列买价、卖价和交易价格确定现货价格。
批评者称系统只反映市场的一个片段，因为它排除了时间窗口外的交易，这也是该报价易遭操纵的原因之一。
**价格扭曲**
执委会表示，估价即便只是小幅扭曲，也可能对原油、油品和生物燃料的交易造成很大影响，从而伤及最终消费者。
执委会还表示，正在进行的调查并不说明这些公司存在违反竞争法规的行为。
执委会并未明确表明是否针对某一特定事件。这种调查通常需要数年才能得出结果。
普氏、皇家荷兰/壳牌石油集团、BP 和Statoil 都表示在协助调查。
法国石油巨头道达尔(Total) 表示其办公室并未遭调查。执委会并没有列出受调查的公司名单，也不清楚还有没有别的公司牵扯其中。
国际证监会组织(IOSCO)正对各种指标进行全面评估，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在调查伦敦金银的定价。
IOSCO称并未参与油价调查。CFTC则拒绝评论，美国联邦贸易委员会也未立即置评。(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 郑茵)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。