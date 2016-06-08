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中国财经 | 2016年 6月 8日 星期三 15:39 BJT

中国国家统计局6月起召开月度新闻会 工业投资零售数据一并公布

路透北京6月8日 - 中国国家统计局周三表示，决定自6月起在季度、年度新闻发布会的基础上举办月度国民经济运行情况新闻发布会，规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资及销售、社会消费品零售总额等指标数据，将在新闻发布会上一并发布。

统计局网站刊登新闻稿并称，今年各月度新闻发布会举办时间分别为6月13日、8月12日、9月13日、11月14日和12月13日，CPI、PPI、PMI发布及季度新闻发布会时间不变。（完）

欲览国家统计局新闻稿详情，请点击 here

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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