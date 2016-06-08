中国国家统计局6月起召开月度新闻会 工业投资零售数据一并公布

路透北京6月8日 - 中国国家统计局周三表示，决定自6月起在季度、年度新闻发布会的基础上举办月度国民经济运行情况新闻发布会，规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资及销售、社会消费品零售总额等指标数据，将在新闻发布会上一并发布。