渣打将2016年布兰特原油均价预估由63美元下调至50美元

路透2月15日 - 渣打银行周一将2016年布兰特原油价格预估下调13美元，主要因为美国经济前景转弱的影响。

渣打将今年布兰特原油价格预估由稍早的每桶63美元下调至50美元，但维持2017年价格预估在78美元不变。

渣打称，预计自2015年第四季开始，美国原油需求将连续六个季度同比下滑，之后的2017年可能会有疲弱的复苏。

“如果美国经济进一步疲软，我们可能预期石油输出国组织(OPEC)考虑减产，”渣打称。

该行称，2017年石油供应可能表现出很大压力，因为页岩油生产疲软且复苏缓慢，再加上OPEC之外的传统供给减少。

渣打预测2016和2017年的西德克萨斯中质油(WTI)均价分别为每桶45和72美元。(完)