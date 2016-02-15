渣打将2016年布兰特原油均价预估由63美元下调至50美元

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月15日 - 渣打银行周一将2016年布兰特原油价格预估下调13美元，主要因为美国经济前景转弱的影响。
渣打将今年布兰特原油价格预估由稍早的每桶63美元下调至50美元，但维持2017年价格预估在78美元不变。
渣打称，预计自2015年第四季开始，美国原油需求将连续六个季度同比下滑，之后的2017年可能会有疲弱的复苏。
“如果美国经济进一步疲软，我们可能预期石油输出国组织(OPEC)考虑减产，”渣打称。
该行称，2017年石油供应可能表现出很大压力，因为页岩油生产疲软且复苏缓慢，再加上OPEC之外的传统供给减少。
渣打预测2016和2017年的西德克萨斯中质油(WTI)均价分别为每桶45和72美元。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。