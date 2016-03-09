渣打人民币环球指数1月升3.1% 因贬值后离岸成交量大增

路透香港3月9日 - 渣打最新公布的人民币环球指数1月环比升3.1%，因年初贬值后，离岸人民币汇市成交量大增；指数回升或只是短暂现象，而实际趋势仍疲弱。企业可能因担心中国政府进一步限制资金外流，将更多人民币资金保留在境外帐户，终止2015年中以来离岸人民币存款下降趋势。

渣打指出，年初市场波动，导致1月离岸人民币汇市成交量升高，并带动连续三个月下降的该指数止跌回升，从12月修正后的2,162点上升3.1%至2,228点，弥补该月份离岸人民币存款与点心债下降。

报告称，1月汇率政策处于过渡期，目标是稳定在岸人民币对一篮子货币的汇率，结果导致在岸人民币波动增加，市场再度预期人民币贬值。在2016上半年后期，指数无可避免地会受到相当大阻力。在岸人民币中间价与现货汇率必须持续回稳，整体经济展望转佳，以及更多稳定市场的政策，指数转强的力道才能更持久，时间可能是2016下半年。

中国央行于2月底宣布对几乎所有外国金融机构开放中国银行间债券市场，这涵括了91%的所有流通债券。这是中国迄今采取对外国投资者开放资本帐规模最大的一次，也可能实质提高未来几季外资流入的金额。

渣打预期中国境内债券市场将于2020年底达到100-105万亿元人民币，是2015年底48万亿的两倍以上，其中外资拥有境内债券规模将从2015年11月的7,630亿元人民币，于2020年底增加至4-7万亿。

展望2016年，渣打认为，台湾人民币存款的整体规模很可能持续攀升，尽管速度放缓，但由于台湾民众在主要外国货币中仍然对人民币偏好，因此人民币存款可望升至3,300-3,500亿。台湾政府持续放宽现行法令亦有助于为本地与外国参与者创造有利的条件，未来将能有效管理并提升人民币流动性。

至1月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,201.47亿元(含可转让定期存单)，较前月增0.24%，连续两个月增长。香港1月末人民币存款余额8,520.98亿元，单月环比微幅回升0.12%。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）