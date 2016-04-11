渣打人民币环球指数2月跌0.8% 料今年点心债发行降逾四成

路透香港4月11日 - 渣打日前公布的人民币环球指数2月环比跌0.8%，在去年9月份指数达到高峰后，又回到了下降趋势。除汇市成交量，其他所有参数均拖累指数。然而好消息是自2月份以来，关于人民币的不利因素已经极大程度地消退。

渣打指出，离岸人民币流动性状况已开始回复充裕，且在离岸和在岸人民价差收窄、离岸人民币资产增长受压抑、以及点心债和大额存款证不断到期情况下，可能在未来几个月继续保持充裕。

由于美元持续疲软，中国的数据上涨，以及央行意外披露与银行的外汇远期数据显示了较预期小的美元空头头寸，在岸人民币在近几周内受到欢迎。

渣打认为，上述因素让美元兑人民币汇率下降至去年12月以来的低点。中国政府并未像市场预计的那样对在岸人民币远期合约有过多的干预，这也增强了中国政府对稳定人民币能力的信心。美元可能会出现新的波动，本月美联储会议即将召开，这将有可能给中国政府更多机会展示新的体制。

该行认为点心债的一级市场发行，可能在第二季度保持疲软，预计今年点心债一级市场发行将下降41-46%，至2,300亿至2,500亿元人民币，未偿还债券市场规模将下降16-18%。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和定存单（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）。随着人民币国际化继续深化，指数未来会因应发展考虑增加其他参数和市场。（完）