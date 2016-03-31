3月渣打中国中小企业信心指数结束跌势 但需求低迷经营仍困难

路透上海3月31日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，3月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）扭转此前连续三个月的下行颓势，这主要得益于制造业和服务业的复苏。3月指数仍低于去年同期水平，表明市场需求仍显低迷且中小企业经营仍面临困难，尤其是融资成本上涨。

报告指出，一旦中小企业政策尤其是财政政策层面如能进一步放松并刺激需求增长，则中小企业状况或将会逐步改善。预期指数进一步改善表明中小企业仍有望在短期内持续复苏。企业对大宗商品市场的信心略有改善，但实际经营并无好转。

“表现与2月中小企业预期指数的上扬相吻合，春节假期扰动过后实体经济活动将复苏。”报告称。

渣打报告称，3月中小企业信用状况分项指标由2月的55.2略升至56.4，表明市场信贷环境稍显好转。但中小企业融资仍然困难。鉴于银行业信贷资产风险趋于增大，预计流向中小企业的信贷规模或将有限。

中小企业银行和非银行融资成本指标均进一步下降，表明企业融资环境进一步恶化，即融资成本上升。两项指标均位于中位线50以下，表明中小企业融资风险持续增大，尤其是考虑到银行遭受不良贷款的压力增大。

在人民币汇率预期方面，渣打报告指出，受访中小企业人民币贬值预期进一步缓和。逾500位对此给出反馈的受访者中，29.2%的企业预计人民币将继续贬值，较1月47.4%、2月35.2%进一步下滑；24.6%的企业预计人民币将升值，较2月27.1%略有下降；46.2%的企业预计未来三个月人民币汇率将基本持平。这一结果表明由于近期汇率市场相对平稳，许多受访中小企业对未来三个月人民币汇率走势方向并无清晰的预期。

“我们预计近期决策部门将维持人民币对一篮子货币汇率的稳定，但允许人民币兑美元汇率（USD-CNY）呈现更多双向波动。”报告写道。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）