路易威登重返文具市场 法国名牌都彭将为其供货

东芝寻求出售芯片业务多数股权 筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透巴黎11月21日电(记者 Astrid Wendlandt)---消息人士称，路易威登将在12月中旬重返文具业务，法国奢侈品牌都彭(S.T. Dupont)将为其供货。
都彭是法国一家具有140年历史的高端打火机和钢笔制造商。
一位要求匿名的消息人士对路透表示，路易威登与都彭间的协议会给後者带来相当大的营收。
两公司达成协议的消息传出後，都彭股价上涨逾26%。
此交易也意味着路易威登将在高端文具市场向瑞士历峰集团(Richemont)CFR.VX旗下的万宝龙CFR.VX发起挑战。
路易威登与都彭均拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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