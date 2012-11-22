路易威登重返文具市场 法国名牌都彭将为其供货

路透巴黎11月21日电(记者 Astrid Wendlandt)---消息人士称，路易威登将在12月中旬重返文具业务，法国奢侈品牌都彭(S.T. Dupont)将为其供货。

都彭是法国一家具有140年历史的高端打火机和钢笔制造商。

一位要求匿名的消息人士对路透表示，路易威登与都彭间的协议会给後者带来相当大的营收。

两公司达成协议的消息传出後，都彭股价上涨逾26%。

此交易也意味着路易威登将在高端文具市场向瑞士历峰集团(Richemont)CFR.VX旗下的万宝龙CFR.VX发起挑战。

路易威登与都彭均拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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