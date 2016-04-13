煤炭生产商博地能源诉请破产 被煤价颓势拖垮

路透4月13日 - 全球最大民营煤炭生产商博地能源(Peabody Energy Corp)BTU.N周三在美国诉请破产，因煤炭价格大跌导致其无法偿付近期澳洲业务扩张相关债务。

根据法院文件，该公司所列举的资产及负债数额在100亿至500亿美元之间。

这项破产案是向位于圣路易斯的密苏里州东部地方法院提出，案号为16-42529。

博地能源申请破产保护(Chapter 11)，是能源及金属价格自2014年年中下跌以来大宗商品行业的最大规模破产保护案，因中国及巴西等曾经快速增长的市场放缓。

“这是个艰难的决定，但对于博地能源而言，这是条正确道路，”执行长Glenn Kellow在一份声明中表示。“破产程序将可让我们强化流动性、降低债务，并植基于近几年来我们在运营上所取得的成就，同时为长期稳定及未来的成功奠定基础。”

博地能源在声明稿中称，已经从担保债权人和无担保债权人处获得了8亿美元的破产保护融资，其中包括5亿美元的定期贷款、2亿美元的债务宽限安排以及价值1亿美元的信用证。

博地能源的债务问题可追溯至2011年其对澳洲Macarthur的51亿美元杠杆收购，这在当时是一份让人梦寐以求的资产，得到该资产意味着其将成为亚洲钢厂的冶金煤供应商。

但随着冶金煤需求、特别是中国的需求下降，博地能源的财务问题机日渐加剧。去年博地能源对其澳洲冶金煤资产进行了7亿美元的冲减。

而在本土，博地能源则受到过去几年美国页岩油热潮的冲击，页岩天然气与热能煤形成了竞争之势。此外，奥巴马政府的新环保规定也使得运营成本上升。(完)