煤炭生产商博地能源诉请破产 被煤价颓势拖垮

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月13日 - 全球最大民营煤炭生产商博地能源(Peabody Energy Corp)BTU.N周三在美国诉请破产，因煤炭价格大跌导致其无法偿付近期澳洲业务扩张相关债务。
根据法院文件，该公司所列举的资产及负债数额在100亿至500亿美元之间。
这项破产案是向位于圣路易斯的密苏里州东部地方法院提出，案号为16-42529。
博地能源申请破产保护(Chapter 11)，是能源及金属价格自2014年年中下跌以来大宗商品行业的最大规模破产保护案，因中国及巴西等曾经快速增长的市场放缓。
“这是个艰难的决定，但对于博地能源而言，这是条正确道路，”执行长Glenn Kellow在一份声明中表示。“破产程序将可让我们强化流动性、降低债务，并植基于近几年来我们在运营上所取得的成就，同时为长期稳定及未来的成功奠定基础。”
博地能源在声明稿中称，已经从担保债权人和无担保债权人处获得了8亿美元的破产保护融资，其中包括5亿美元的定期贷款、2亿美元的债务宽限安排以及价值1亿美元的信用证。
博地能源的债务问题可追溯至2011年其对澳洲Macarthur的51亿美元杠杆收购，这在当时是一份让人梦寐以求的资产，得到该资产意味着其将成为亚洲钢厂的冶金煤供应商。
但随着冶金煤需求、特别是中国的需求下降，博地能源的财务问题机日渐加剧。去年博地能源对其澳洲冶金煤资产进行了7亿美元的冲减。
而在本土，博地能源则受到过去几年美国页岩油热潮的冲击，页岩天然气与热能煤形成了竞争之势。此外，奥巴马政府的新环保规定也使得运营成本上升。(完)
(编译/审校 张明钧/孙国玉/王洋)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。