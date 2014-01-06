螺纹钢收创半年多新低 需求疲弱令上下游齐跌

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海1月6日 -中国期市钢焦板块周一延续上下游齐跌态势，上海螺纹钢期货收盘创近七个月新低，上游焦炭和焦煤亦连续多日走弱。分析师表示，冬季现货需求疲弱加之贸易商资金面紧张抑制补库需求，螺纹钢期价偏空格局短期料难改变。
螺纹钢主力1405合约收低0.99%至每吨3,515元，为去年6月中旬以来低位，3,500元整数关口岌岌可危。上游焦炭和焦煤今日下跌1.32%和0.3%，分别为连续第五日和第八日下跌。
“短期看，多重利空因素很难马上扭转，往下走是个大的趋势，春节前都不会有什么改变。”广发期货分析师夏才俊表示。
他指出，现货需求清淡，资金面紧张令贸易商补库需求受限，加之上游焦炭和焦煤的跌幅更大，也削弱了螺纹钢的成本支撑。不过从绝对价格而言，螺纹钢下方的空间已较为有限。
此外，今日公布的宏观数据偏弱和国内股市持续下跌，亦打压了市场信心。
汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.9，低于历史平均水平，且为2011年8月以来最低位。
受新股发行和监管影子银行消息冲击，中国股市沪综指.SSEC周一收跌1.8%，至五个月新低。
此前表现相对坚挺的大连铁矿石期货今日亦呈现疲态，主力合约收盘击穿900整数关，下跌0.45%至每吨893元。
夏才俊表示，铁矿石前期跌幅较小，主要受进口矿发货进度和天气等季节性因素忧虑影响，但在下游钢价持续下跌的背景下，这种支撑也只会是暂时性的，下行趋势难以改变。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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