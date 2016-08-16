钢铁煤炭去产能任务艰巨 产能过剩与中国产业政策无关--发改委

路透北京8月16日 - 中国国家发展和改革委员会周二称，7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域；钢铁煤炭行业去产能任务艰巨，将督促各地细化。

针对中国产业过剩是否与产业政策有关的疑虑，发改委新闻发言人赵辰昕明确表示，本轮产能过剩是全球性的问题，而中国的钢铁主要用于国内需求，这种指责是没有道理的。

“本轮产能过剩是全球性的问题，首要原因是2008年美国次贷危机和房地产泡沫崩溃引发的全球市场需求萎缩，造成了全球很多行业出现过剩。”赵辰昕称。

他指出，中国是发展中大国，钢铁等工业品生产主要用于满足国内需求，中国未来城镇化发展、制造业发展、基础设施建设等对钢铁都有很大的需求；从出口比例看，中国长期是钢铁的净进口国，从2006年开始才从净进口国转变为净出口国。

“我们统计了一下，从2006年到2015年这十年当中，中国的出口量仅占生产量的10%，大大低于同期其他产钢大国的出口比例。从政策导向来看，中国也并不鼓励钢材大量出口，相反，为抑制钢材等高载能、高耗能产品出口，还采取了加征出口关税、降低出口退税率等措施。”赵辰昕称。

他表示，产能过剩是世界性问题，各国均有责任。中国反对零和博弈的思维和保护主义的做法，反对互相指责和推诿。搞倾销、打贸易战是没有出路的，简单的以压减多少产能、减少多少出口来评判一国去产能的成效也是不科学的。

赵辰昕提到，中国1-7月煤炭化解过剩产能任务已经完成38%，钢铁完成全年任务目标的47%，总体进度确实还有待进一步加快。

而从完成的情况看，各地的进展也不平衡，究其原因部分地区和企业没有把责任书当作“军令状”来抓，有的地方仍然对钢铁煤炭去产能工作的重要性、紧迫性认识不够。一些钢、煤产业比重大，化解过剩产能任务重的地区，担心去产能会影响经济发展。

此外，畏难情绪仍然存在。去产能工作涉及人员安置、资产处置、债权债务、兼并重组、产业转型以及产业布局，具有一定的复杂性，有的地方和企业畏难情绪仍然较重。

第三是价格变化带来干扰。最近一段时间，钢铁煤炭价格出现不同程度的回升，影响到了一些企业和地方，对钢铁煤炭去产能的决心。

为此发改委正在采取措施加快去产能工作，包括督促各地和中央企业切实把确保完成任务的责任落到实处。将责任层层细化分解到具体的企业、项目和责任人，确保每项工作、每个时间节点都有人负责、有人督查。把今年压减数量具体明确到每台设备、每个矿点，确保任务完整闭合。

同时落实月度报告通报制度。对各地去产能工作月报进展情况进行报告通报，加强实地督促检查，确保任务目标完成。部际联席会议将于近期赴各地开展去产能工作全面督查，加强督促检查问责，确保任务目标完成。

他还介绍了中国电力运行情况。1-7月，全社会用电量为33,121亿千瓦时，同比增长3.6%，增速同比加快2.8个百分点；7月当月，全社会用电量5,523亿千瓦时，同比增长8.17%，增速同比大幅回升9.49个百分点。

用电增速快速回升主要受气温偏高和去年同期基数较低影响。7月多地出现大范围持续高温天气，全国平均气温22.7℃，较常年同期偏高0.9℃，为1961年以来同期第三高。受此影响，空调降温负荷迅速攀升，日发电量和用电负荷连创历史新高。而去年7月份全社会用电量同比下降1.32%，进一步抬高了今年用电增速。

**投资审批不减速，振兴东北三年滚动方案很快出台**

在中国经济下行压力仍大的现实面前，稳投资仍是中国下半年稳经济的重要砝码。发改委7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，这些项目主要集中在交通、水利和能源领域。

7月审批核准的固定资产投资项目中，农业水利项目4个，总投资61亿元；交通基础设施项目5个，总投资448亿元；能源项目1个，总投资48亿元；高技术和信息化项目5个，总投资25亿元；社会事业项目3个，总投资12亿元。

在谈及东北三省经济现状时，赵辰昕提到，将印发《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案》，明确2016年至2018年拟出台的重大任务和拟开工建设的重大工程项目，重大政策围绕完善体制机制、推进结构调整、鼓励创新创业、保障和改善民生四个方面，分年度确定了137项重点工作。

为支撑这些重点工作，还提出了配套重大项目共127项，涉及交通、能源、水利、工业、农业、城乡建设等多个领域。这个实施方案已经国务院批准，近期很快就要印发。

自2014年9月发改委陆续推出11大类重大工程包以来，截至2016年6月底，已累计完成投资61,917亿元，比5月底增加2,418亿元，已开工48个专项、405个项目，比5月底增加两个项目。

以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年6月底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元） 比5月底增加（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、60个项目 18,413 869

生态环保 14个专项 6,093 77

清洁能源 37个项目 7,678 326

粮食水利 2个专项、45个项目 3,290 101

交通运输 155个项目 14,035 513

健康养老服务 15个专项 3,484 223

能源矿产资源保障 65个项目 5,888 96

现代物流 1个专项 1,890 40

城市轨道交通 43个项目 611 127

增强制造业核心竞争力 6个专项 84 10

新兴产业 6个专项 451 36

（完）