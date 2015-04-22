钢铁产业：西方国家行业组织申诉中国钢铁出口过高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“政策并没有有效解决中国钢铁产能过剩问题。这仍是由国家来扮演重要角色，而非真正的市场力量，”Eurofer、AISI和另外六家钢铁机构在向北京提出的正式声明中称。
“有效削减过剩产能的唯一办法是取消政府支持及行业补贴，让基本的市场力量来决定行业产出，”他们补充道。
中国过剩钢铁产能估计有3亿吨左右。
国际钢铁协会稍早表示，中国3月钢铁产量下降1.2%。但中国钢铁工业协会(CISA)公布的4月前10天的数据显示，中国大型钢厂日产量增长5.1%。
“虽然我们预计今年中国钢铁产量将减少1-2%，但没什么迹象显示该行业已经开始进行重大调整，”Capital Economics资深大宗商品分析师Caroline Baine称。
钢铁价格ST-CRU-IDX徘徊在六年低位附近，因最大消费国--中国的经济增长放缓、进入工业密集型程度降低的发展阶段，从而导致钢铁需求下滑、出现结构性供应过剩。(完) (编译 王颖/许娜；审校 张荻)
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