钢铁产业：西方国家行业组织申诉中国钢铁出口过高

“政策并没有有效解决中国钢铁产能过剩问题。这仍是由国家来扮演重要角色，而非真正的市场力量，”Eurofer、AISI和另外六家钢铁机构在向北京提出的正式声明中称。

“有效削减过剩产能的唯一办法是取消政府支持及行业补贴，让基本的市场力量来决定行业产出，”他们补充道。

中国过剩钢铁产能估计有3亿吨左右。

国际钢铁协会稍早表示，中国3月钢铁产量下降1.2%。但中国钢铁工业协会(CISA)公布的4月前10天的数据显示，中国大型钢厂日产量增长5.1%。

“虽然我们预计今年中国钢铁产量将减少1-2%，但没什么迹象显示该行业已经开始进行重大调整，”Capital Economics资深大宗商品分析师Caroline Baine称。