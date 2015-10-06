钢铁产业：全球钢铁行业压力重重，尚无快速解决问题之道

* 23亿吨炼钢产能中有7亿吨闲置--CRU

* 平衡市场需在2020年前减产4-5亿吨--CRU

* 以目前的价位，可盈利钢铁厂不足50%--VTB

路透伦敦10月6日 - 全球钢铁行业面临不断升级的危机，预计中的钢厂关门看来已经不足以恢复该行业的获利能力。

英国第二大钢铁商SSI UK 上周进入清算程序，称因钢价大跌且中国出口创纪录高位。全球半数钢产量来自中国。

南非第二大钢铁厂Evraz Highveld Steel and Vanadium 也面临类似的问题，该公司已进入企业救援程序。而Tata Steel 和美国钢铁公司(United States Steel) 今年缩减产能。

专家称，目前为止采取的措施还远远不够。

“钢铁行业处在10年来最严重的衰退当中，可能和1991-92年时一样惨，”VTB Capital全球大宗商品研究主管Wiktor Bielski称。“现在几乎无人幸免。在目前的价位，全球整个行业能赚钱的不到50%。”

咨询公司CRU称，钢铁行业23亿吨的产能中，有7亿吨“闲置”，到2020年需要减产4-5亿吨才能让市场恢复平衡。

几乎无人认为这样减产能够实现，尤其因为估计有3亿吨闲置产能在中国，从业人员数以百万计，若缩减行业规模可能引起动荡。

中国钢铁工业协会一名官员称，这是市场规律。不是中国，就是印度、俄罗斯或土耳其钢铁厂，竞争力更强的生产商将淘汰发达经济体的高成本厂商。

中国钢铁工业协会预计，中国今年钢铁出口将超过1亿吨，去年钢铁出口飙升50%至9,400万吨。大量廉价中国钢铁已导致全球钢铁价格ST-CRU-IDX降至11年低点。

**效率最高的钢铁厂**

“过去几周，全球钢铁价格的降幅超过了铁矿石价格。中国出口到南欧的钢铁价格为每吨300欧元左右，远远低于欧盟效率最高的钢铁厂的生产成本，”奥地利奥钢联集团 的执行长Wolfgang Eder说。

但将近一个月过去了，却没有任何新贸易保护主义措施的消息公布。很多专家认为，这些措施长期来看会起到反作用，因为他们加剧了产能过剩局面。

“在世界贸易组织(WTO)的规则下，尽可能不受人为限制的市场才是最好的市场，”国际钢铁协会(WSA)总干事Edwin Basson说。

但贸易保护主义相当盛行，而且政治和劳工组织也向钢企施加很大压力，迫使钢铁厂继续运营，这种情况不仅发生在中国，安赛乐米塔尔 在2012年也有所领教。该公司当时试图关闭其在法国的高炉，但面临国有化的威胁。

另一方面，全球钢铁需求依然低迷。咨询公司CRU预计，今年钢铁需求将下降3%，一定程度上因消费全球一半钢铁的中国经济出现放缓。该机构预计，2015-2019年钢铁需求复合年增长率将为2%。

“(钢铁行业)需要大规模重组，或者需求回升，”MEPS的分析师Jeremy Platt说。“但这两种情况看似都不太可能。”(完)